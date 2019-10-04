Завтра в рамках 8 тура Английской Премьер-лиги состоится матч «Ливерпуль» — «Лестер», а 6 октября «Манчестер Юнайтед» сразиться с «Ньюкаслом». О том, что ждет болельщиков АПЛ в ближайшие выходные, расскажет гость программы «Ставка тура» — футбольный комментатор Кирилл Дементьев.
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Прогнозы на «Ливерпуль» — «Лестер», «Ньюкасл» — «МЮ» и превью 8-го тура АПЛ | Ставка тура
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