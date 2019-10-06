«Арсенал» вышел на третье место в АПЛ благодаря домашней победе

«Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На девятой минуте канониров вывел вперед бразильский защитник Давид Луис, забивший мяч головой после подачи углового. Этот мяч оказался единственным в матче.

После восьми туров в активе «Арсенала» 15 очков, лондонская команда находится на третьем месте в чемпионате страны. «Борнмут» набрал 11 очков и расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» 21 октября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» двумя днями ранее на своем поле примет «Норвич Сити».