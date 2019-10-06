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Вердер
«Бернли» сыграл с «Эвертоном»
Рамблер
28 минут назад
Комментарии
«, Бернли» обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 1:0.
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