«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от аутсайдера

«Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ньюкасла»

Манчестер Юнайтед » проиграл «Ньюкаслу» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный и победный мяч на 72-й минуте провел Мэттью Лонгстафф.

Команда Уле-Гуннара Сульшера не может выиграть уже три матча АПЛ подряд. Клуб с девятью баллами идет на 12-м месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» прервал серию из четырех игр без побед и, набрав восемь очков, поднялся на 16-ю строчку.

В следующем туре «МЮ» 20 октября примет «Ливерпуль», «Ньюкасл» 19 числа сыграет на выезде с «Челси».

АПЛ. 8-й тур «Ньюкасл» (Ньюкасл) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:0 (0:0)

Гол: Лонгстафф, 72«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный и победный мяч на 72-й минуте провел Мэттью Лонгстафф.

Команда Уле-Гуннара Сульшера не может выиграть уже три матча АПЛ подряд. Клуб с девятью баллами идет на 12-м месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» прервал серию из четырех игр без побед и, набрав восемь очков, поднялся на 16-ю строчку.

В следующем туре «МЮ» 20 октября примет «Ливерпуль», «Ньюкасл» 19 числа сыграет на выезде с «Челси».

АПЛ. 8-й тур «Ньюкасл» (Ньюкасл) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:0 (0:0)

Гол: Лонгстафф, 72