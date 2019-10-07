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Крах Манчестера: «Ливерпуль» уже можно короновать? 

Газета.Ru 2 часа назад
Крах Манчестера: «Ливерпуль» уже можно короновать?
Фото: Reuters
После восьми туров английского чемпионата у одного из сильнейших национальных первенств мира почти пропала чемпионская интрига: «Ливерпуль» окончательно подтвердил свой статус главного претендента на золото. Ни одного потерянного очка и отрыв от ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на восемь баллов подталкивают на мысль, что в этом сезоне «красные» просто не имеют права упустить заветный трофей. «Газета.Ru» — о главных событиях прошедшего тура.
24 очка из 24 возможных. Когда, если не сейчас?
«Ливерпуль» — «Лестер Сити» — 2:1
Эта команда кажется безупречной: надежные голкиперы, шикарная оборона, вариативная средняя линия и звездное нападение — в этом году подопечные Юргена Клоппа могут не только защитить титул победителя Лиги чемпионов (и пусть никого не смущает поражение в первом матче турнира с «Наполи»), но еще и добавить в копилку трофеев титул чемпионов Англии.
Лишний раз серьезность своих намерений «красные» доказали в поединке «Лестером». На гол Садио Мане «лисы» в концовке встречи отреагировали точным выстрелом Джеймса Мэддисона по воротом Адриана.
И, казалось, не избежать «мерсисайдцам» первой потери очков в АПЛ. Но на помощь пришел защитник соперников Олбрайтон, на ровном месте нарушивший в своей штрафной правила на Мане. Джеймс Милнер не оставил голкиперу Шмейхелю ни единого шанса — на 95-й минуте хозяева вырвали победу, приведя в восторг как забитый под завязку «Энфилд», так и своего наставника.
«Суперигра! Мы увеличили темп и такой футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол «Лестера» действительно остановил нас, но затем мы побежали вперед. Пенальти? Это был очевидный 11-метровый.
Я доволен тем, как мы действовали. Команда добилась результата, просто супер. Знали, что это может не произойти. Знали, что будем драться за победу, и мы это сделали. Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут «Ливерпуль» заслужил победу и три очка. Джеймс Милнер справился с волнением, и это превосходно!»— цитирует Клоппа «Би-би-си».
Впереди у «мерсисайдцев» встреча с «Манчестер Юнайтед» — в случае победы на «Олд Траффорде» над переживающим новый кризис оппонентом «красные» не только упрочат преимущество в турнирной таблице, но и, возможно, спровоцируют самую громкую отставку старта сезона-2019/2020.
Черный день города Манчестера
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 0:2«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0
Столь идеальный результат «Ливерпуля» не давал бы делать ранние выводы о чемпионстве «мерсисайдцев», если бы не регулярные осечки «Манчестер Сити», который в прошедший уикэнд на родной арене сенсационно уступил «Вулверхэмптону». Сначала на 80-й минуте счет открыл Адам Траоре, а затем все тот же Траоре в компенсированное время снял все вопросы о победителе.
Действующий чемпион остается вторым. Вот только в спину дышат «Арсенал» и «Лестер», а отставание от «Ливерпуля» составляет уже восемь баллов. Для стартовых туров подобный разрыв кажется колоссальным.
Куда хуже дела обстоят у соседей «Сити», «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» продолжают разочаровывать своих болельщиков, на сей раз со счетом 0:1 проиграв в гостях «Ньюкаслу».
Мэттью Лонгстафф, забив победный мяч в воскресной встрече, поставил руководство «красных дьяволов» перед вопросом: «Как быть дальше?». 12-е место в турнирной таблице и отсутствие даже подобия на игру «МЮ» лучших лет — чем не повод на тренерские перестановки.
«Как вывести команду из кризиса? Это вопрос на миллион долларов, не так ли? К счастью для нас, сейчас наступает перерыв на игры сборных. У нас будет время, чтобы оценить то, что происходило в первых восьми матчах. Надеюсь, несколько игроков восстановятся после травм», — признается наставник Уле-Гуннар Сульшер, для которого, по-видимому, домашнее противостояние с «Ливерпулем» в 9-м туре станет определяющим.
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 «Шпоры» продолжают падение. Почеттино — out?
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0
Еще одна отставка напрашивается и в Лондоне, где одну из самых худших неделей в истории клуба провел «Тоттенхэм». После унижения от «Баварии» (2:7), «шпоры» не смогли реабилитироваться перед фанатами, уступив еще и в АПЛ не хватающему звезд с неба «Брайтону».
Ниль Мопе и дубль Аарона Коннолли еще сильнее подрубили ножки стула под теряющим контроль Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту перерыв на игры сборных будет как нельзя кстати, ведь потеря очков в следующей встрече с «Уотфордом» может оставить его без работы.
Головной боли тренеру «Тоттенхэма» добавляет и травма капитана Уго Льориса: вратарь неудачно сыграл на выходе в самом дебюте встречи с «Брайтоном» и при падении вывихнул локтевой сустав.
О сроках восстановления француза станет известно на следующей неделе.
Рядовые победы лондонских грандов
«Арсенал» — «Борнмут» — 1:0«Саутгемптон» — «Челси» — 1:4
Что же касается других топ-клубов столици Англии, то «Арсенал» и «Челси» потери очков себе не позволили.
Так «канониры» в родных стенах одолели «Борнмут» со счетом 1:0. Это перешедший летом в команду Давид Луис забил дебютный мяч за новую команду.
«Аристократы» же на выезде разгромили «Саутгемптон» — 4:1. На гол хозяев в исполнении Дэнни Ингса «синие» разразились градом точных ударов в исполнении Тэмми Абрахама, Мэйсона Маунта, Н'Голо Канте и Миши Батшуайи.
Благодаря этим победам «Арсенал» вышел третье место, тогда как «Челси» поднялся на пятое.
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Премьер-лига , Статьи , Футбол , Джеймс Милнер , Садио Мане , Дэнни Ингс , Уго Льорис , Адам Траоре , Уле-гуннар Сульшер , Джеймс Мэддисон , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru , BBC News
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