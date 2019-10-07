Венгер отказался от предложений из АПЛ

Венгер: «Я отказался от предложений из АПЛ»

Известный тренер Арсен Венгер рассказал о том, что он получал предложения из английской Премьер-лиги.

«Я человек из «Арсенала», и я остаюсь профессионалом. Я не могу перестать работать. Я решил уйти из Премьер-лиги, поскольку я слишком привязан к «Арсеналу». У меня были предложения из Англии, но я отказался от них. Я не хочу называть вам имена клубов, которые ко мне обращались, ведь это будет несправедливо по отношению к ним», — цитирует Венгера Sky Sports.

Напомним, в прошлом году Арсен Венгер оставил тренерский мостик лондонского «Арсенала» после двадцати двух лет работы с командой.