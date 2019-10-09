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Гвардиола покинет пост наставника в случае провала «Ман Сити» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити»
Фото: Reuters
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола покинет должность в случае провала "горожан". Об этом специалист рассказал авторам посвященной ему и клубу книги "Pep's City — the Making of a Superteam" Лю Мартину и Полу Баллусу.
В данный момент "Ман Сити" находится на второй строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ) с 16 очками в активе. Подопечный Гвардиолы уже потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. От лидеров таблицы — "Ливерпуля" — "горожане" отстают на восемь очков.
"Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак знает, что я уйду, если что-то пойдет не по плану. Я сделаю все возможное, чтобы этого избежать, и приложу все усилия для движения вперед", — цитирует книгу The Sun.
Ранее сообщалось, что полузащитнику "Ман Сити" Бернарду Силве выдвинули обвинение за расистский пост про одноклубника Бенджамина Менди.
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