«Ювентус» готовит новое предложение по Погба

Марио Манджукича. По информации Football Italia, "старая синьора" готова предложить за звёздного француза двух своих игроков — Эмре Джана

Пока неизвестно, интересен ли "красным дьяволам" подобный обмен учитывая, что рыночная стоимость Погба более чем в два раза превосходит суммарную стоимость немца и хорвата.

Напомним, что победитель ЧМ-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в "МЮ".