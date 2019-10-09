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«Ювентус» готовит новое предложение по Погба 

Soccer News 3 часа назад
«Ювентус» готовит новое предложение по Погба
Фото: Soccer News
Туринский "Ювентус" в январе возобновит попытки заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации Football Italia, "старая синьора" готова предложить за звёздного француза двух своих игроков — Эмре Джана и Марио Манджукича.
Пока неизвестно, интересен ли "красным дьяволам" подобный обмен учитывая, что рыночная стоимость Погба более чем в два раза превосходит суммарную стоимость немца и хорвата.
Напомним, что победитель ЧМ-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в "МЮ".
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Премьер-лига , Футбол , Марио Манджукич , Поль Погба , Эмре Джан , Манчестер Юнайтед
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