Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни

Ребекка Варди, супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди , заявила, что её аккаунт в социальной сети был взломан, и злоумышленники передавали данные личной жизни семейства Руни в британскую прессу.

«На протяжении многих лет различные люди имели доступ к моей учетной записи в Instagram. Только на этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых не знаю. Я не шучу, мне не нужны деньги. Что я выиграю от продажи историй о тебе? Ты мне очень нравилась, Колин. И я очень расстроена, что ты решила это сделать, тем более во время моей беременности. Мне даже противно от того, что приходится сейчас это отрицать», — цитирует Ребекку Варди The Guardian.

Колин Руни обвинила супругу Джейми Варди в том, что она присылала снимки и истории из её закрытого аккаунта в Instagram средствам массовой информацию

Ранее сообщалось, что cупруга Руни обвинила жену Варди в передаче её личной информации прессе.