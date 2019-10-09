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Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни 

RT на русском 1 час назад
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Фото: globallookpress.com
Ребекка Варди, супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди, заявила, что её аккаунт в социальной сети был взломан, и злоумышленники передавали данные личной жизни семейства Руни в британскую прессу.
«На протяжении многих лет различные люди имели доступ к моей учетной записи в Instagram. Только на этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых не знаю. Я не шучу, мне не нужны деньги. Что я выиграю от продажи историй о тебе? Ты мне очень нравилась, Колин. И я очень расстроена, что ты решила это сделать, тем более во время моей беременности. Мне даже противно от того, что приходится сейчас это отрицать», — цитирует Ребекку Варди The Guardian.
Колин Руни обвинила супругу Джейми Варди в том, что она присылала снимки и истории из её закрытого аккаунта в Instagram средствам массовой информацию
Ранее сообщалось, что cупруга Руни обвинила жену Варди в передаче её личной информации прессе.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Джейми Варди , The Guardian
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