МЮ интересуется игроком «Ростова»

СМИ: футболист «Ростова» Норманн может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает источник, английский клуб находится в поисках полузащитника, в особенности после ухода из команды испанца Андера Эрреры, который перешел во французский ПСЖ.

Норманн перешел в "Ростов" из английского "Брайтона" в январе 2019 года, всего в составе российской команды он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также в активе 23-летнего Норманна один матч в составе национальной команды Норвегии.