Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

СМИ: футболист «Ростова» Норманн может перейти в «Манчестер Юнайтед» 

ТАСС 1 час назад
МЮ интересуется игроком «Ростова»
Фото: РИА Новости
Норвежский футболист "Ростова" Матиас Норманн попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.
Как сообщает источник, английский клуб находится в поисках полузащитника, в особенности после ухода из команды испанца Андера Эрреры, который перешел во французский ПСЖ.
Норманн перешел в "Ростов" из английского "Брайтона" в январе 2019 года, всего в составе российской команды он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также в активе 23-летнего Норманна один матч в составе национальной команды Норвегии.
ТАСС: последние новости
"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Вулверхэмптона" в матче АПЛ "Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Вулверхэмптона" в матче АПЛ Матчи в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре закроют программу 12-го тура РПЛ Матчи в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре закроют программу 12-го тура РПЛ Встреча экспертов WADA по вопросу базы данных московской лаборатории пройдет 23 октября Встреча экспертов WADA по вопросу базы данных московской лаборатории пройдет 23 октября
Премьер-лига , Футбол , Матиас Норманн , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами4
Путин ответил на требования WADA
Путин ответил на требования WADA1
Сборная России проиграла Японии на Кубке мира
Сборная России проиграла Японии на Кубке мира
Что нужно сборной России для выхода на Евро-2020
Что нужно сборной России для выхода на Евро-20201
Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева
Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение