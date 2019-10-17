Месси впечатлил ван Дейк

Месси впечатлен игрой ван Дейка

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался по поводу защитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, передает Marca.

По словам лидера сине-гранатовых, у него отличный стиль игры.

Ван Дейк очень быстр и невероятно ловок для своего роста. Впечатляет как в игре в защите, так и в атаке. Он много голов всегда оформляет", — заявил аргентинец.

Напомним, что футболисты встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда "Барса" дома разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. В ответном матче "красные" смогли отомстить и обыграли каталонцев со счетом 4:0.

Ранее Месси высказался о получении "Золотой бутсы".