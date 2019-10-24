В 2017 году Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером английского футбольного клуба «Вулверхэмптон Уондерерс». «Волки» и экс-наставник «Порту» твердо верят в то, что им удастся достичь цели. Для этого Нуну Эшпириту старается задействовать всех своих игроков, что, по его мнению, положительно влияет на развитие команды.
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Интервью с тренером «Вулверхэмптон Уондерерс»
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