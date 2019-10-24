Три клуба АПЛ следят за Дзюбой

Форвард «Зенита» Артём Дзюба входит в сферу интересов сразу трёх клубов английской Премьер-лиги, сообщает Read Everything.

Согласно информации источника, за выступлениями 31-летнего нападающего сине-бело-голубых продолжает следить «Эвертон». В частности, скауты ливерпульского клуба посещали матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России (1:2), в котором футболист отметился голом. Также игроком интересуются «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 9 забитых мячей и 10 результативных передач. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет миланский «Интер».