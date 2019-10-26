«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

"Лестер" разгромил "Саутгемптон" в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и одержал самую крупную победу на выезде в истории чемпионата.

Джеймс Мэддисон. Встреча завершилась со счетом 9:0. Примечательно, что уже по итогам первой половины встречи в ворота хозяев были забиты уже пять мячей. Отдельно стоит отметить Айозе Перес и Джейми Варди , оба игрока оформили хет-трик в матче. Также авторами голов стали Бен Чилуэлл, Юри Тилеманс

"Лестер" стал второй командой, которая смогла забить пять мячей в первом тайме выездной игры (такое получилось у "Манчестер Сити" в 2010 году). Однако победа "лис" стала самой крупной в истории АПЛ.

"Лестер" идет вторым в турнирной таблице, набрав 20 баллов. "Саутгемптон" — 18-й с восемью очками.

Ранее игроки "Тоттенхэма" угостили тренера ужином в знак поддержки.

Чемпионат Англии. 10-й тур"Саутгемптон" — "Лестер" — 0:9Голы: 1:0 — Чилуэлл, 10; 2:0 — Тилеманс, 17; 3:0 — Перес, 19; 4:0 — Перес, 39; 5:0 — Варди, 45; 6:0 — Перес, 57; 7:0 — Варди, 58; 8:0 — Мэддисон, 85; 9:0 — Варди (пенальти), 90+4.