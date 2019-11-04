«Эвертон» раскрыл детали страшной травмы Гомеша 

Хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу предстоит перенести операцию после травмы, полученной по ходу встречи 11-го тура Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (1:1).
«Мы можем подтвердить, что Андре предстоит операция на поврежденной лодыжке. После того, как его унесли с поля, Гомеш был отправлен в больницу в сопровождении членов медицинского штаба клуба. После прохождения осмотра подтвердилось, что у него перелом костей правой лодыжки», — гласит сообщение пресс-службы «ирисок».
Напомним, что Гомеш получил тяжелую травму после грубого подката нападающего «Тоттенхэма» Сон Хынмина.