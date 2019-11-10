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«Вест Хэм» уступил «Бернли»
Рамблер
11 часов назад
Комментарии
«Вест Хэм» потерпел разгромное поражение от «Бернли» в гостевом матче 12-го тура АПЛ со счетом 0:3.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Премьер-лига
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