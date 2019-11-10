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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и увеличил отрыв в турнирной таблице АПЛ 

RT на русском + ещё 9 57 минут назад
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити»
Фото: globallookpress.com
В матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Манчестер Сити».
Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «красных» забивали Фабиньо, Мохаммед Салах и Садио Мане. Единственный гол гостей на счету Бернарду Силвы.
«Ливерпуль» увеличил лидерство от преследователей до восьми очков. «Манчестер Сити» теперь занимает четвёртую строчку в АПЛ, пропустив вперёд «Лестер» и «Челси».
Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Брайтон» в матче АПЛ.
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Теги:
Премьер-лига , Футбол , Садио Мане , Мохаммед Салах
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