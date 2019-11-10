«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Брайтон» в родных стенах

Субботние матчи АПЛ открывал поединок «Манчестер Юнайтеда» и «Брайтона». В трёх последних очных встречах подопечные Грэма Поттера дважды брали верх над «красными дьяволами», поэтому сегодня Сульшеру предстояло настроить своих ребят на серьёзную игру.

Протокол игры

Брайтон

(2:0) Прёппер Дэви 19'

64' Данк Льюис (2:1)

10 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

Да разве могло быть иначе, до стартового свистка «Брайтон» опережал «Манчестер Юнайтед» на два очка и шесть позиций в турнирной таблице. В последних шести турах «красные дьяволы» одержали всего одну победу, в то время как «Брайтон» успел одержать три «виктории», две из которых в последних двух турах. С другой стороны, предыдущие успехи сегодня имели невысокую цену. Победа в очном противостоянии позволяла любой из команд получить место в первой восьмёрке. Несмотря на статус теневого фаворита встречи, хозяева первыми создали опасный момент в матче. Рэшфорд на высокой скорости протащил мяч по краю, сместился в центр и нанёс удар в угол, но Мэтт Райан в падении отразил удар. На воле успеха «Манчестер Юнайтед» провёл вторую атаку, которая завершилась взятие ворот. Гол на свой счёт записал Андреас Перейра. Пока «Брайтон» пытался найти в себе силы для того, чтобы отыграться, хозяева провели вторую голевую атаку. Магуайр пробил гоовой после подачи со стандарта, игровой снаряд отскочил к Мактоминею, который протолкнул мяч в ворота, но гол был записан на Дэви Прёппера. Как показал повтор, именно защитник «Брайтона» последним коснулся мяча. Рефери даже воспользовался помощью видеоассистентов, пытаясь найти игру рукой у Магуайра, но усмотреть нарушения правил не сумел.