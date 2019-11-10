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«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Брайтон» в родных стенах 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Брайтон»
Фото: Евро-футбол.Ру
Субботние матчи АПЛ открывал поединок «Манчестер Юнайтеда» и «Брайтона». В трёх последних очных встречах подопечные Грэма Поттера дважды брали верх над «красными дьяволами», поэтому сегодня Сульшеру предстояло настроить своих ребят на серьёзную игру.
Протокол игры
Манчестер Юнайтед
Брайтон
(1:0) Перейра Андреас 17'
(2:0) Прёппер Дэви 19'
64' Данк Льюис (2:1)
(3:1) Рэшфорд Маркус 66'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф ВикторМагуайр Гарри • Уильямс Брендон 58' 90' (Гринвуд Мэйсон (90') • Мактоминей Скотт • Фред Сантос • Джеймс Дэниэл • Перейра Андреас 70' (Лингард Джесси (70') • Рэшфорд Маркус 45' 90' (Рохо Маркос (90') • Марсьяль Антони
Запасные: Мата Хуан • Ромеро Серхио • Джонс ФилГарнер Джеймс
Райан Мэтт • Монтойя Мартин 30' 46' (Марч Соломон (46') • Данк Льюис 19' • Даффи Шейн • Бёрн Дэн 45' • Альсате Стивен • Прёппер Дэви 74' • Стивенс Дейл 5' • Троссар Леандро 59' (Гросс Паскаль (59') • Мопе Нил • Коннолли Аарон 46' (Мюррей Гленн (46')
Запасные: Балогун ЛеонБаттон Дэвид • Скелотто Эзекиль • Муй Аарон
10 ноября. Стадион "Олд Траффорд".
Да разве могло быть иначе, до стартового свистка «Брайтон» опережал «Манчестер Юнайтед» на два очка и шесть позиций в турнирной таблице. В последних шести турах «красные дьяволы» одержали всего одну победу, в то время как «Брайтон» успел одержать три «виктории», две из которых в последних двух турах. С другой стороны, предыдущие успехи сегодня имели невысокую цену. Победа в очном противостоянии позволяла любой из команд получить место в первой восьмёрке. Несмотря на статус теневого фаворита встречи, хозяева первыми создали опасный момент в матче. Рэшфорд на высокой скорости протащил мяч по краю, сместился в центр и нанёс удар в угол, но Мэтт Райан в падении отразил удар. На воле успеха «Манчестер Юнайтед» провёл вторую атаку, которая завершилась взятие ворот. Гол на свой счёт записал Андреас Перейра. Пока «Брайтон» пытался найти в себе силы для того, чтобы отыграться, хозяева провели вторую голевую атаку. Магуайр пробил гоовой после подачи со стандарта, игровой снаряд отскочил к Мактоминею, который протолкнул мяч в ворота, но гол был записан на Дэви Прёппера. Как показал повтор, именно защитник «Брайтона» последним коснулся мяча. Рефери даже воспользовался помощью видеоассистентов, пытаясь найти игру рукой у Магуайра, но усмотреть нарушения правил не сумел.
За четверть часа до конца первого тайма рефери вновь прибегнул к помощи видеоассистентов, но и в этот раз остался верен своему первоначальному решению, остановившись на «горчичнике» для Монтойи. Уже в добавленное к первой половине встречи время Перейра плотным ударом мог поставить точку в матче, но Райан оставил «Брайтон» в игре. Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» продолжил наседать на ворота соперника. Фред имел отличный шанс довести счёт до крупного. Гостей вновь выручил Райан. За полчаса до завершения поединка гости заработали угловой, подача на линию вратарской Паскаля Гросса завершилась точным ударом головой Льюиса Данка. Нейтральный болельщики только и успели порадоваться возрождению интриги в матче, как хозяева поспешили «убить» последнюю, восстановив статус к-во. Фред вывел Марсьяля на рандеву с Районом, форвард ушёл от голкипера, выложил игровой снаряд под удар Рэшфорду, который ударом от перекладины забил свой первый гол в матче. Следом Рэшфорд должен был оформлять дубль. Джеймс ворвался в штрафную площадь соперника, «раскачал» оппонента, выполнил прострел, но Рэшфорд с трёх метров умудрился промахнуться мимо рамки. Оставшиеся минуты матча прошли непривычно для АПЛ спокойно: «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу.
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Теги:
Премьер-лига , Футбол , Леон Балогун , Маркус Рэшфорд , Гленн Мюррей , Мэтт Райан , Фил Джонс , Дэвид Баттон , Джеймс Гарнер , Маркос Рохо , Андреас Перейра , Антони Марсьяль , Гарри Магуайр , Фред Сантос , Соломон Марч , Льюис Данк , Паскаль Гросс , Мартин Монтойя , Виктор Линделоф , Джесси Лингард , Манчестер Юнайтед
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