Салах пройдет медосмотр после матча с «Ман Сити». В «Ливерпуле» опасаются рецидива травмы

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах пройдет медобследование в расположении национальной команды на предмет трамвы ноги. Повреждение 27-летний футболист получил в матче 12-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (3:1) в столкновении с полузащитником «горожан» Фернандиньо.

В мерсисайдском клубе обеспокоены, что у египтянина может произойти рецидив травмы голеностопа, которую он получил месяц назад в игре с «Лестером» (2:1), сообщает Telegraph. Изначально в «Ливерпуле» хотели, чтобы Салах прошел медосмотр в клубе. Однако нападающий собирается сделать это в расположении сборной Египта, куда он прибыл для участия в матчах квалификации Кубка Африки.

В четверг, 14 ноября, египтянам предстоит провести матч с Кенией. По результатам теста будет определено, будет ли Салах в заявке на матч или вернется в Ливерпуль для лечения и подготовке к игре против «Кристал Пэлас» (23 ноября).

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.