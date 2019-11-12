Клопп оценил ВАР

Юрген Клопп: «ВАР может работать лучше, но никогда не будет на 100% точным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«ВАР может работать лучше. Система никогда не будет точной на 100%, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.

ВАР должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой. От УЕФА поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.

Место для ошибок все равно остается. Эти вещи выполняются людьми. А люди не являются идеальными. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто ходим правильных решений», — сказал Клопп.

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