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Юрген Клопп: «ВАР может работать лучше, но никогда не будет на 100% точным» 

Sports.ru 2 часа назад
Клопп оценил ВАР
Фото: Reuters
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
«ВАР может работать лучше. Система никогда не будет точной на 100%, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.
ВАР должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой. От УЕФА поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.
Место для ошибок все равно остается. Эти вещи выполняются людьми. А люди не являются идеальными. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто ходим правильных решений», — сказал Клопп.
Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде
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Теги:
Премьер-лига , Футбол , Юрген Клопп , УЕФА
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