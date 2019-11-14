Гвардиола может покинуть Англию по окончании сезона

Хосеп Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" после окончания сезона-2019/2020.

"Бавария" хочет пригласить наставника "горожан" на должность главного тренера.

Как сообщает Sport Bild, руководство мюнхенского клуба не против, чтобы 48-летний специалист во второй раз возглавил команду. Переход может состояться уже летом 2020 года, несмотря на то, что соглашение испанца с "Манчестер Сити" действует до лета 2021-го.

Также на эту должность рассматриваются Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен") и Эрик тен Хаг ("Аякс").

Стоит отметить, что Гвардиола возглавлял "Баварию" в 2013 — 2016 годы, выиграв с немецким грандом три чемпионата и два Кубка Германии, а также клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА

Ранее хавбек "Манчестер Сити" был отстранен за расистскую шутку.