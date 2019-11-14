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Жиру согласился перейти в «Интер» 

Советский спорт + ещё 9 1 час назад
Жиру согласился перейти в «Интер»
Фото: Reuters
Форвард Челси Оливье Жиру готов перейти в Интер, сообщает Football Italia.
33-летний француз стал редко попадать в состав синих после того, как команду возглавил Франк Лэмпард. В нынешнем сезоне Жиру сыграл в шести матчах и забил в них один гол.
В этой связи чемпион мира намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Одним из претендентов на Жиру называется Интер, который ищет замену получившему серьезную травму чилийцу Алексису Санчесу. К тому же главный тренер нерадзурри Антонио Конте хорошо знаком с нападающим по совместной работе в Челси. Ожидается, что сумма трансфера составит семь миллионов евро.
Напомним, Жиру перешел в Челси из Арсенала в январе 2018 года. В 69 матчах за клуб он забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
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Теги:
Премьер-лига , Футбол , Алексис Санчес
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