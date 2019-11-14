«Атлетико Торке» — новый проект «Манчестер Сити»

City Football Group является одной из ведущих мировых компаний и владеет несколькими футбольными клубами. Недавно холдинг заключил соглашение с уругвайским «Атлетико Торке», который фактически станет плацдармом для игроков, нацеленных на европейские чемпионаты. Этот проект поможет найти перспективных южноамериканских футболистов и вывести их на европейский уровень. О планах City по развитию «Торке» рассказывается в программе «Мир АПЛ».