Аргентинский футболист Леонардо Ульоа вполне может похвастаться головокружительной карьерой. Начав с клуба второго дивизиона в родной стране, нападающий стремительно шагнул в Европу. Он играл в испанском «Кастельоне» и «Альмерии», в 2013 году форвард перешел в английский «Брайтон», а в 2014 году выступал за «Лестер Сити», который благодаря Ульоа впервые смог выиграть чемпионат Англии.
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Как аргентинский форвард Ульоа попал в «Лестер»
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