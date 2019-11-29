Клопп удивился отставке Эмери

Клопп удивлен отставке Эмери: таков мир футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу увольнения Унаи Эмери с поста наставника "Арсенала", передает Liverpool Echo.

Напомним, что испанский специалист ушел в отставку сегодня, 29 ноября, проработав в стане "канониров" год.

"Я удивился, узнав о его отставке, но таков мир футбола. Не знаю, что там произошло, Вероятно, руководство не устраивали выступления команды.

Желаю Эмери всего наилучшего — он потрясающий специалист и доказал это в нескольких странах", — заявил тренер "красных".

Ранее сообщалось, что наставник "Вест Хэма" может быть уволен через два матча.