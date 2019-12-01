«Арсенал» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ в первом матче после смены тренера

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 21-й минуте хозяев точным ударом вывел вперед Тиэму Пукки. Через восемь минут Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и восстановил равенство. В добавленное к первому тайму время преимущество «Норвичу» вернул Тодд Кантвелл. На 57-й минуте Обамеянг оформил дубль и снова сравнял счет.

После 14 туров в активе «Арсенала» 19 очков, команда, два дня назад уволившая Унаи Эмери с поста главного тренера, располагается на восьмом месте. «Норвич» с 11-ю очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре «Арсенал» 5 декабря на своем поле примет «Брайтон». Норвич днем раньше на выезде встретится с «Саутгемптоном».