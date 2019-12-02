«Ливерпуль» снова удивил своих фанатов, одолев «Брайтон» в матче 14 тура Английской Премьер-лиги. Команда прочно укрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Свои позиции продолжает удерживать и «Манчестер Сити», который сыграл вничью с «Ньюкаслом». Смотрите обзор 14 тура АПЛ.
29 ноября
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30 ноября
30 ноября
30 ноября
1 декабря
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1 декабря
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Обзор 14 тура Английской Премьер-лиги
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