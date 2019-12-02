Обзор 14 тура Английской Премьер-лиги

«Ливерпуль» снова удивил своих фанатов, одолев «Брайтон» в матче 14 тура Английской Премьер-лиги. Команда прочно укрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Свои позиции продолжает удерживать и «Манчестер Сити», который сыграл вничью с «Ньюкаслом». Смотрите обзор 14 тура АПЛ.