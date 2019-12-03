По традиции по завершении очередного этапа Английской Премьер-лиги фанатов чемпионата ждет пятерка лучших сейвов. В матчах 14 тура отличились Висенте Гуаита («Кристал Пэлас»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Бен Фостер («Уотфорд»), Бернд Лено («Арсенал»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).
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5 лучших сейвов 14 тура Английской Премьер-лиги
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