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16 выпуск программы «Ставка тура»
Рамблер
6 часов назад
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На днях закончился 15 тур Английской Премьер-лиги Жозе Мауриньо потерпел поражение с "Тоттенхэмом", а "Эвертон" уволил Марку Силву.
Перед 16 туром АПЛ в гостях у программы побывал
Александр Елагин
.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Премьер-лига
,
Видео
,
Александр Елагин
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