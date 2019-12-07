16 выпуск программы «Ставка тура» 

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Хоккей
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 2
Борнмут Борнмут
Челси
Челси
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 1
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

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2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Саутгемптон
Саутгемптон
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
5 декабря

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2 из 2
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
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Арсенал
Арсенал
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Локомотив М Локомотив М
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Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
6 декабря

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1 из 1
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Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

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1 из 1
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Тамбов
Тамбов
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Краснодар
0 1
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Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Эвертон
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Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

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Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
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Боруссия М
0 0
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Боруссия Д
0 0
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РБ Лейпциг
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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3 из 3
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Крылья Советов
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16:30
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Спартак М
19:00
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8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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Падерборн 07 Падерборн 07
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Вест Хэм Юнайтед
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Арсенал Арсенал
13 декабря

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Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

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22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

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3 из 6
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Бёрнли
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Шеффилд Юнайтед
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Астон Вилла Астон Вилла
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Леванте Леванте
Реал Сосьедад
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Атлетик Б
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Эйбар Эйбар
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Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
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Бавария
Бавария
17:30
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16 выпуск программы «Ставка тура» 

Рамблер 6 часов назад
На днях закончился 15 тур Английской Премьер-лиги Жозе Мауриньо потерпел поражение с "Тоттенхэмом", а "Эвертон" уволил Марку Силву.
Перед 16 туром АПЛ в гостях у программы побывал Александр Елагин.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Премьер-лига , Видео , Александр Елагин
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