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«Эвертон» обыграл «Челси» 

Рамблер 42 минуты назад
«Эвертон» на своем поле обыграл «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги.
Встреча прошла в субботу, 7 декабря и завершилась со счетом 3:1.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Премьер-лига
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