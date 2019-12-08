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«Тоттенхэм» разгромил «Бернли»
Рамблер
23 минуты назад
Комментарии
Команда
Жозе Моуриньо
реабилитировалась после неудачи в предыдущем туре в поединке против
Манчестер Юнайтед
, Тоттенхэм отыгрался на Бернли.
Встреча закончилась со счётом 5:0.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Премьер-лига
,
Жозе Моуриньо
,
Манчестер Юнайтед
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