«Стадион стал как концлагерь»

«Фанат не преступник»: кто поддержал акцию фанатов

Беспрецедентная акция, устроенная российскими болельщиками всех клубов на матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов, говорит о том, что в нашем футболе что-то не так. Это не один, не два человека, как правильно заметил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, а тысячи. Тысячи с лозунгом «Фанат не преступник». И это уже не просто протест фанатов, а самая настоящая акция гражданского протеста против произвола правоохранителей.

Футбольным властям и спортивным чиновникам, похоже, впору призадуматься, что делать и как быть, иначе если и в дальнейшем будут задержания только из-за подозрений в оскорблении того или иного игрока, то всё это может перерасти в ещё более масштабные акции. Болельщики не просто будут покидать матчи на 30-й минуте, а вообще игнорировать их. Нужно понимать, что болельщик, прежде всего, встал против беззакония в отношении себя, за свободу спокойно перемещаться в другие города на матчи своего клуба без мысли о том, что может получить 15 суток.

К тому же возмущение фанатов произошло не после инцидента в Санкт-Петербурге, а этому предшествовал шлейф событий. Так, болельщики «Локомотива» подвергались массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» сталкивались с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле, и т.д. А самое главное, никто не объясняет настоящую причину полицейского произвола. На сегодняшний день все понимают, что «закрыть» могут любого и в любой момент. Даже привезти из другого города, если потребуется.

Почему-то все привыкли считать, что фанатское движение способно организовывать только драки и ничего кроме драк, но акция прошла спокойно, в отличие от политических, которые проходят на улицах российских городов. Ушли тихо, без шума, оставив баннеры «Фанат не преступник». Но ситуация вышла на критический уровень, считают одни эксперты, опрошенные NEWS.ru, а по мнению других, акция ни к чему не приведёт.

Ситуация вышла на критический уровень. Хотелось бы, чтобы подобного было как можно меньше. Я за то, чтобы всё решалось в конструктивном диалоге, а не устраивались такие акции, которые плохо влияют на российский футбол. Не знаю, к чему это может в итоге привести, но, конечно, здесь нельзя перегибать палку. Я вообще против личных оскорблений, мата и тем более расизма на стадионах. На трибуны приходят много семей, детей, женщин. Хотелось бы, чтобы поддержка команд была мощной, красивой, создавала позитивную атмосферу на стадионе, но без оскорблений и мата.

Команды играют для болельщиков, которые приходят выражать свою поддержку. Я понимаю их протесты, они имеют на это полное право. Здорово, что фанаты объединились, показав солидарность к происходящему. Это вполне нормально. Правда, это ни к чему не приведёт, нам нужно учиться находить точки соприкосновения, общую точку зрения между болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. Во время чемпионата мира — 2018 не было никаких нареканий, полиция достойно себя вела и где-то даже помогала. Но после завершения турнира сделаны ли выводы? Или мы можем только крупные турниры проводить на должном уровне? Я уверен, что нужно вести себя правильно и во время чемпионата России.

Я на стороне болельщиков. Ситуация, в которой все мы сейчас находимся, — это произвол полиции и власти. С этим надо что-то делать, потому что это беспредел. Болельщики всегда ругались матом, и что? Я был на игре «Спартак» — «Ростов», 30 тысяч болельщиков присутствовало на стадионе, 20 из них матерятся. Давайте всех арестуем. Власть должна задуматься, что творит. Мы такие холопы, что бей нас по голове, будем терпеть. Да, мат — это неприлично, некрасиво, но давать фанатам сроки за нецензурные выражения? За что? Нами управляют безмозглые бараны. Они нас считают за людей, которые не могут подать свой голос? Это не так. По всей России люди подняли протест. И так будет продолжаться.

По мнению Рейнгольда, с таким «произволом надо бороться сообща».

У нас стадион стал как концлагерь — ОМОН с дубинками по 20–30 человек. Во что превратился футбол? Народ уже дёрганый на футбол идёт, как на каторгу, а не отдыхать. На это надо обращать внимание. Лично проклял всё, пока прошёл на стадион. Я вообще больше на футбол не поеду. Я думал, мне штык в спину воткнут. Везде проверяют, щупают. Что это такое? Неужели мы не можем навести порядок, чтобы мы приходили на футбол отдыхать? Всё хуже и хуже, — сказал Рейнгольд, добавив, что ни один театр не собирает столько людей, сколько футбол, а фанат не преступник и не хотелось бы, чтобы это превратилось в итоге в побоище.

Вся ситуация нездоровая. Я полностью на стороне болельщиков, считаю, что весь актив поступил правильно.

Могу сказать только спасибо фанатам, которые приехали поддержать нас в Грозный. Их было слышно. Затем они ушли, поддержав своих коллег, мы к этому нормально отнеслись. После игры мы тепло пообщались. Всё нормально. Я знал, что они уйдут после 30-й минуты, всё было понятно, но дорогого стоит, что они добрались до матча с «Ахматом». Спасибо им большое за эти 30 минут.

Акцию российских фанатов поддержали и люди шоу-бизнеса. Выпускница «Фабрики звёзд — 5», певица и поклонница московского «Спартака» Юлианна Караулова заявила, что тоже ушла со стадиона вместе с друзьями. А вот знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный пошёл по другому пути, заявив, что с помощью ОМОНа «покрошил бы» матерящихся болельщиков и «попереломал бы части тела». После этого фанаты «Спартака» обратились в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его словам.

Что касается высказывания Запашного, я думаю, это вырвано из контекста, но Эдгард выразился очень грубо, — сказал Булыкин.

Между тем Рейнгольд отметил, что Запашный — народный артист, который завоевал уважение своим трудолюбием, работой, знаниями, но считает ужасом слова дрессировщика.