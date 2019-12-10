По результатам матчей 16 тура Английской Премьер-лиги в пятерку лучших вошли «Ливерпуль», «Лестер», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Первые две команды идут с большим отрывом — 46 очков у «красных» и 38 — у «лис». При этом «Лестер» поразил болельщиков восьмой победой на чемпионате, а «Ливерпуль» — седьмой.
3 декабря
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7 декабря
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8 декабря
8 декабря
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15 декабря
Обзор 16 тура Английской Премьер-лиги
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