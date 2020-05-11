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АПЛ разрешили возобновить 

Lenta.ru 3 часа назад
АПЛ разрешили возобновить
Фото: Michael Regan / Getty Images
Правительство Великобритании разрешило возобновить розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) и проведение других спортивных мероприятий в стране с 1 июня. Об этом сообщает Sky Sports.
При этом болельщикам будет запрещено посещать соревнования. Допускается, что зрители смогут вернуться на стадионы после того, как будет найдена вакцина от коронавируса.
13 марта руководство АПЛ приостановило сезон из-за развития пандемии коронавирусной инфекции. Перед паузой в чемпионате лидером являлся «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа опережала «Манчестер Сити» на 25 очков. По информации The Sun, в АПЛ рассматривали возможность доиграть оставшиеся 92 матча на нескольких аренах и без зрителей.
По состоянию на 11 мая в Великобритании зафиксировано более 224 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число умерших от заболевания достигло 32 тысяч человек.
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Премьер-лига , Футбол
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