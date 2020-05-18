​«Ливерпуль» хотел переманить Сане

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter прокомментировал появившуюся информацию об интересе «Ливерпуля» к вингеру «Манчестер Сити» Лерою Сане. Сообщалось, что мерсисайдцы призвали Сане не переходить в «Баварию» летом, чтобы подписать игрока на правах свободного агента летом 2021 года. «Красные» пообещали Лерою хорошую зарплату.

По данным Фалька, «Ливерпуль» действительно проявлял интерес, но Сане не рассматривал этот вариант, учитывая конкуренцию между клубами и настроения болельщиков. Отмечается, что Лерой хочет перейти только в «Баварию».