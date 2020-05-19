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Капитан клуба АПЛ отказался тренироваться из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Капитан клуба АПЛ отказался тренироваться
Фото: Reuters
Капитан "Уотфорда" Трой Дини отказался тренироваться из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, игрок решил не рисковать здоровьем своих близких.
"Для заражения необходим контакт лишь с одним человеком. Я не собираюсь нести инфекцию домой, моему сыну пять месяцев и у него проблемы с дыханием. Я потерял папу, бабушку, дедушку.
Для меня здоровье важнее, чем несколько фунтов в кармане", — сказал Дини.
Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" отказал каталонской "Барселоне" в обмене Миралема Пьянича на Ивана Ракитича.
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Премьер-лига , Футбол , Иван Ракитич , Трой Дини
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