Капитан клуба АПЛ отказался тренироваться

Капитан "Уотфорда" Трой Дини отказался тренироваться из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, игрок решил не рисковать здоровьем своих близких.
"Для заражения необходим контакт лишь с одним человеком. Я не собираюсь нести инфекцию домой, моему сыну пять месяцев и у него проблемы с дыханием. Я потерял папу, бабушку, дедушку.
Для меня здоровье важнее, чем несколько фунтов в кармане", — сказал Дини.
Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" отказал каталонской "Барселоне" в обмене Миралема Пьянича на Ивана Ракитича.