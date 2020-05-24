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СМИ: футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании 

RT на русском и ещё 5 5 часов назад
Футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании
Фото: Reuters
Неназванный игрок АПЛ подозревается в групповом изнасиловании.
Как сообщает Daily Star, на спортсмена пожаловалась в полицию некая девушка. По её словам, во время вечеринки на съемной квартире ей подмешали в спиртное наркотики. На утро пострадавшая проснулась с расцарапанными ногами и без одежды. Рядом лежал обнаженный футболист, заявивший, что ночью они занимались сексом.
Также девушка подозревает, что её беспомощным состоянием воспользовались и его друзья. Потерпевшую осмотрели медики. Допрос подозреваемого в преступлении пока не проводился.
Ранее сообщалось, что форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.
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Премьер-лига , Футбол
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