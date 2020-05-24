Футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании

Неназванный игрок АПЛ подозревается в групповом изнасиловании.

Как сообщает Daily Star, на спортсмена пожаловалась в полицию некая девушка. По её словам, во время вечеринки на съемной квартире ей подмешали в спиртное наркотики. На утро пострадавшая проснулась с расцарапанными ногами и без одежды. Рядом лежал обнаженный футболист, заявивший, что ночью они занимались сексом.

Также девушка подозревает, что её беспомощным состоянием воспользовались и его друзья. Потерпевшую осмотрели медики. Допрос подозреваемого в преступлении пока не проводился.

Ранее сообщалось, что форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.