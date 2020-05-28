Коутиньо может перейти в лондонский «Арсенал» 

«Арсенал» станет ещё одним участником трансферной саги, выстроенной вокруг Филиппе Коутиньо.

Полузащитник «Баварии» Коутиньо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Ранее стало известно, что «Бавария» отказалась от права выкупа игрока, следовательно, по окончании аренды бразилец отправится обратно в «Барселону».

Однако, в каталонском клубе тренерский штаб не находит ему место в составе, а руководство открыто объявило, что клуб готов продать игрока.

Пока наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Коутиньо является Англия. Прежде всего сам игрок изъявлял желание вернуться на Туманный Альбион, где он успешно выступал за «Ливерпуль». В АПЛ к игроку испытывают интерес «Челси» и недавно обогатевший «Ньюкасл».

Сейчас в трансферную гонку за бразильца включился «Арсенал». Сообщается, что лично главный тренер «лондонцев» Микель Артета заинтересован Коутиньо.

Также стал известен ценник за игрока. «Барселона» требует не меньше 100 миллионов евро за хавбека.