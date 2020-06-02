Клопп высказался о близости «Ливерпуля» к чемпионству 

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем возобновлении сезона.

Специалист признался, что сильно соскучился по футболу.

"Приятно, думать, что мы близки к чемпионству. Но мы еще не чемпионы. Мы близки, но почти не считается. Мы можем набрать еще 27 очков. И мы попытаемся набрать как можно больше", — цитирует Клоппа "Би-би-си".

Наставник "красных" добавил, что клуб не перестанет бороться за победы, если команда досрочно оформит чемпионство.

Английская премьер-лига (АПЛ) была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне. После 29 туров английского первенства в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль". В активе команды 82 очка.

Ранее АПЛ объявила дату возобновления сезона.