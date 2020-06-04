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СМИ: Тимо Вернер согласился на переход в «Челси» 

Спорт РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Тимо Вернер согласился на переход в «Челси»
Фото: © AFP 2020 / ALEXANDER HASSENSTEIN
Форвард немецкого "Лейпцига" и сборной Германии по футболу Тимо Вернер близок к переходу в лондонский "Челси", сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.
По информации издания, 24-летний нападающий согласился перейти в лондонский клуб, который готов выплатить за его трансфер отступные в размере 60 миллионов евро. Отмечается, что Вернеру предложен пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.
Ранее СМИ сообщали, что на игрока претендуют английский "Ливерпуль" и мюнхенская "Бавария".
Вернер выступает за "Лейпциг" с 2016 года. В общей сложности форвард провел за команду 154 матча во всех турнирах, в которых забил 92 мяча.
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Премьер-лига , Футбол , Тимо Вернер , Bild
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