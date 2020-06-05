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АПЛ утвердила календарь матчей до 2 июля 

RT на русском 1 час назад
АПЛ утвердила календарь матчей до 2 июля
Фото: Reuters
Английская премьер-лига (АПЛ) огласили расписание матчей чемпионата с 17 июня по 2 июля.
Как сообщает пресс-служба лиги, сезон возобновится 17 июня матчами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед», и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Дальнейшее расписание игр выглядит следующим образом:
— 19 июня: «Норвич Сити» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»;
— 20 июня: «Уотфорд» — «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» —«Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Борнмут» — «Кристал Пэлас»;
— 21 июня: «Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд», «Астон Вилла» — «Челси», «Эвертон» — «Ливерпуль»;
— 22 июня: «Манчестер Сити» — «Бёрнли»;
— 23 июня: «Лестер» — «Брайтон», «Саутгемптон» — «Арсенал», «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»;
— 24 июня: МЮ — «Шеффилд», «Ньюкасл» — «Астон Вилла», «Норвич» — «Эвертон», «Вулверхэмптон» — «Борнмут», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;
— 25 июня: «Бёрнли» — «Уотфорд», «Саутгемптон» — «Арсенал», «Челси» — «Манчестер Сити»;
— 27 июня: «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»;
— 28 июня: «Уотфорд» — «Саутгемптон»;
— 29 июня: «Кристал Пэлас» — «Бёрнли»;
— 30 июня: «Брайтон» — МЮ;
— 1 июля: «Арсенал» — «Норвич» «Борнмут» — «Ньюкасл», «Эвертон» — «Лестер», «Вест Хэм» — «Челси»;
— 2 июля: «Шеффилд» — «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» взял кредит на £175 млн из-за последствий пандемии коронавируса.
RT на русском: последние новости
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Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
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