«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 

Матч 30-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертона» с «Ливерпулем» завершился нулевой ничьей. В третий раз в текущем сезоне лидеры турнирной таблицы не смогли одержать победу. Однако на протяжении 22 матчей «Эвертону» никак не удается одолеть своего противника в «мерсисайдском дерби».