Матч 30-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертона» с «Ливерпулем» завершился нулевой ничьей. В третий раз в текущем сезоне лидеры турнирной таблицы не смогли одержать победу. Однако на протяжении 22 матчей «Эвертону» никак не удается одолеть своего противника в «мерсисайдском дерби».
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«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью
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