Коронавирусные игры Российской премьер-лиги

Несмотря на наличие в составе одного футболиста с сомнительным тестом на COVID-19, РФС и РПЛ все же разрешили «Уфе» провести матч 23-го тура. «Газета.Ru» рассказывает об очередном российском клубе, столкнувшимся с коронавирусом после возобновления национального первенства.

«Уфе» удалось избежать проблем, с которыми столкнулись «Ростов» и «Динамо» из-за коронавирусной инфекции.

А ведь еще в выходные СМИ сообщали о том, что положительный тест на коронавирус сдал нападающий Андрес Вомбергар. В итоге форвард не был включен в заявку «Уфы» на домашний матч 23-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:1), но сама команда на карантин не ушла. Более того, председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов опроверг все сообщение о том, что в команде зафиксирован случай заражения COVID-19, заметив, что «кто-то хочет второго позора российского футбола и чтобы „Уфа“ сыграла мальчиками».

И вот спустя несколько дней после первых инсайдов о заражении в команде генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов решил прокомментировать громкие сообщения в прессе.

«Результаты теста одного из членов команды были сомнительными. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча. Выполнен еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой, — цитирует Газизова официальный сайт уфимцев.

«Шамиль считается хорошим руководителем, поэтому он не мог не согласовать такие моменты с Роспотребнадзором. Если матч состоялся, то все было под контролем… Если была вероятность инфицирования, тогда, думаю, было сделано еще два или три теста каждому игроку. Риски есть везде. Мы не знаем, где безопасно», — приводит слова Худякова «Р-Спорт».

Позднее стали появляться новые известия из стана клуба. По информации «РБ-Спорт», перед противостоянием с тамбовцами заразился в «Уфе» не только Вомбергар, но и Игорь Безденежных . Кроме того, вирус настиг воспитанника академии, который должен был стать болбоем на матче. Руководство клуба тогда сообщило о заражении «Тамбову», Российскому футбольному союзу (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ)… И, что крайне удивительно, получило согласие на проведение игры.

Безусловно, оба футболиста отправились на карантин, получив положительные тесты на коронавирус. Вот только как же быть с остальной частью команды? Игроки не были изолированы, хотя футболисты контактировали на тренировках.

Вся эта ситуация выглядит крайне странно, учитывая то, как развивались события в случае с другими «зараженными» командами. Так, матч «Краснодар» — «Динамо» перенесли из-за COVID-19 у игроков москвичей («быки» вошли в положение бело-голубых), а вот встречу «Сочи» — «Ростов» передвинуть на 19 июля не дали. За пару дней до возобновления чемпионата дончане ушли на карантин из-за заражения нескольких членов команды COVID-19, но «Сочи» не пошел навстречу клубу из Ростова-на-Дону и отказался переносить противостояние. Чтобы не получить техническое поражение, 19 июня ростовчане приехали на матч с игроками молодежного состава и академии — встреча завершилась разгромом (1:10).

Скандал вокруг матча «Сочи» — «Ростов» продолжает резонировать уже четвертый день. Так, дончане выпустили заявление по ситуации вокруг скандального матча 23-го тура чемпионата России, упрекнув руководство лиги в уходе от ответственности.

«Клуб считает, что решение по проведению матча должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив черноморскую команду под шквал критики.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Подводя итог, стоит отметить, что в свете будущих изменений правил ухода на карантин (на самоизоляцию будут отправляться лишь те игроки, у которых подтвержден COVID-19) в российском футболе получилась очередная нелепая история… «Ростов» стал жертвой старого регламента, тогда как «Уфа» (похоже) спасла основной состав благодаря регламенту, который только будет выпущен.