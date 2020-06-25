«Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в игре открыли хозяева поля: на 68-й минуте встречи отличился Дуайт Гейл. «Астон Вилла» отыгралась на 83-й минуте благодаря голу Ахмеда Эль-Мухамади. Матч завершился со счетом 1:1.
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«Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью
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