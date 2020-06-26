В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. На 36-й минуте игры гол в ворота «горожан» забил вингер «синих» Кристиан Пулишич. В начале второго тайма благодаря Кевину де Брейне «Манчестер Сити» удалось отыграться, но пенальти полузащитника «Челси» Виллиана на 78-й минуте встречи принес лондонцам окончательную победу.
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«Чесли» обыграл «Манчестер Сити»
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