По итогам 31-го тура Английской Премьер-лиги, который принес «Ливерпулю» победу в чемпионате, определились лучшие игроки. В символическую сборную попали Каспер Шмейхель и Кевин де Брёйне из «Лестера», Трент Александер-Арнольд, Мохаммед Салах и Фабиньо из «Ливерпуля», Майкл Кин и Люка Динь («Эвертон»), Андреас Кристенсен и Кристиан Пулишич («Челси»), а также Антони Марсьяль и Макус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»). Возглавил сборную тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
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Лучшие игроки 31-го тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига , Видео , Фрэнк Лэмпард , Каспер Шмейхель , Андреас Кристенсен , Кристиан Пулишич , Мохаммед Салах , Антони Марсьяль , Майкл Кин , Манчестер Юнайтед
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