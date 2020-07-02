«Ньюкасл» переиграл «Борнмут» 

В гостевом матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» крупно обыграл «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу «сорок». На поле отличились Гейл (5-я минута), Лонгстрафф (30-я минута), Альмирон (57-я минута) и Лазаро (77-я минута). Хозяевам поля удалось забить лишь один гол: удар в ворота противника нанес Гослинг.