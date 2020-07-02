Домашний матч 32-го тура Английской Премьер-лиги принес «Вест Хэму» победу над «Челси». Хозяева поля обыграли «синих» со счетом 3:2. Виллиан нанес два удара по воротам «молотобойцев», однако благодаря Томашу Соучеку, Майклу Антонио и Андрею Ярмоленко команда обыграла подопечных Фрэнка Лэмпарда. Решающий гол в конце игры забил Ярмоленко.
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«Челси» в гостях проиграл «Вест Хэму»
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