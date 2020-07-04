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МЮ нанес клубу российского бизнесмена пятое поражение в АПЛ подряд 

Lenta.ru и ещё 9 36 минут назад
МЮ разгромил «Борнмут»
Фото: Reuters
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 15-й минуте Джуниор Станислас вывел гостей вперед. Еще до окончания первого тайма «красные дьяволы» ответили голами Мэйсона Гринвуда, Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля. Во втором тайме у «Борнмута» отличился Джошуа Кинг, а Гринвуд оформил дубль. Кроме того, голом отметился Бруну Фернандеш.
Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 55 очков и выйти на четвертое место в чемпионате. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел пятое подряд поражение в АПЛ, имеет в активе 27 очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 июля на выезде сыграет с «Астон Виллой». Борнмут в тот же день на своем поле примет «Тоттенхэм».
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Премьер-лига , Футбол , Максим Демин , Маркус Рашфорд , Антони Марсьяль , Джошуа Кинг , Манчестер Юнайтед
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