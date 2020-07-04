«Брайтон» одолел «Норвич» в битве аутсайдеров АПЛ 

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В рамках 33-го тура АПЛ "Брайтон" на выезде взял верх над "Норвичем".

Победный гол в активе полузащитника Леандро Троссарда, который отличился в середине первого тайма.

Набрав три очка, "чайки" оторвались от зоны вылета. А "канарейки", напротив, приблизились к понижению в классе.

"Норвич" — "Брайтон" — 0:1 Гол: Троссард, 25 — 0:1.

"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис, Эрнандес (Кэнтуэлл, 67), Дуда (Ида, 67), Тетти (Вранчич, 78), Маклин, Буэндиа, Дрмич (Пукки, 67).

"Брайтон": Райан, Лэмпти (Даффи, 90), Уэбстер, Берн, Данк, Биссума (Стивенс, 79), Муй (Гросс, 72), Проппер, Троссард (Мак Аллистер, 79), Мопе, Коннолли (Бернардо, 72).